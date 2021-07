Dr. Death: l'uscita italiana su Starzplay svelata nel teaser

Ecco svelata l'uscita italiana di Dr. Death, inquietante serie medica con Joshua Jackson e Christian Slater, in arrivo su Starzplay.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato oggi con un teaser l'uscita italiana dell'attesissima serie limitata Dr. Death, lo show sarà presentato in anteprima il 12 settembre esclusivamente in Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e America Latina. La serie farà il suo debutto europeo il 30 agosto al Seriesmania a Lilles, in Francia.

Basato sul popolare podcast statunitense della rete Wondery, Dr. Death racconta la terrificante storia vera del dottor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale - interventi complessi ma di routine - rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Con l'aumentare delle vittime due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater) insieme al procuratore di Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb), decidono di fermarlo. Dr. Death esplora la mente contorta del dottor Duntsch e il fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere i più indifesi.

Dr. Death ha come protagonista Joshua Jackson insieme a Grace Gummer, AnnaSophia Robb, Christian Slater e Alec Baldwin.

La serie vanta un team di registe tutto al femminile con Maggie Kiley, anche produttrice esecutiva dei primi due episodi; Jennifer Morrison e So Yong Kim.

Prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group, Dr. Death è prodotto da Patrick Macmanus con la Littleton Road Productions, nell'ambito del suo accordo con UCP. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Taylor Latham sono anche produttori esecutivi tramite Escape Artists, così come Hernan Lopez e Marshall Lewy di Wondery.