Dr. Death: Edgar Ramirez protagonista della seconda stagione della serie antologica

Prende forma il cast della seconda stagione di Dr. Death, serie antologica targata Peacock. Il candidato all'Emmy Edgar Ramirez vestirà i panni di Paolo Macchiarini, un chirurgo visionario i cui innovativi trapianti di organi hanno sedotto la comunità medica mondiale.

Quando la sua fidanzata, Benita Alexander, e alcuni colleghi sospettosi avviano delle indagini sui suoi interventi mal riusciti, iniziano a comparire delle crepe nell'affascinante personaggio di Paolo. Mentre Benita scopre fino a che punto Paolo è disposto a proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici di mezzo mondo fa delle scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che lo riguarda.

Ashley Michel Hoban sarà la sceneggiatrice, scrittrice e produttrice esecutiva della seconda stagione. Jennifer Morrison dirigerà i primi quattro episodi, mentre Laura Belsey si occuperà degli ultimi quattro.

Edgar Ramirez ha di recente interpretato il detective Joe Mendoza nella serie HBO The Undoing con Hugh Grant e Nicole Kidman, ma è noto ai più per l'interpretazione di Gianni Versace in The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Ruolo, questo, che gli ha consentito di avere una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista all'interno di una serie.

La prima stagione di Dr. Death è arrivata in Italia su StarzPlay nel 2021 e ha visto Joshua Jackson nei panni dell'affascinante e terribile medico soprannominato "Dottor Morte", realmente esistito, che ha fatto scalpore in Texas. La serie è infatti ispirata al popolare podcast statunitense della rete Wondery e a un reale medico, che da promessa della neurochirurgia divenne un pericoloso e atroce macellaio.