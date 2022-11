Dr. Death: Mandy Moore si unisce al cast della stagione 2 al fianco di Edgar Ramirez

Mandy Moore si è unita al cast della seconda stagione di Dr. Death, a confermarlo è stato Variety. In base a quello che sappiamo il suo personaggio sarà molto vicino a quello interpretato da Edgar Ramirez, che ha ottenuto la parte del protagonista nel progetto antologico prodotto per Peacock.

This Is Us: Mandy Moore nell'episodio Déjà Vu

Benita Alexander, questo il nome del suo personaggio, è una giornalista investigativa che si innamorerà di Paolo Macchiarini, ruolo affidato nello show a Ramirez, prima di scoprire la verità sulla sua storia.

Nella sua sinossi ufficiale la seconda stagione di Dr. Death viene così descritta: "Paolo Macchiarini è un affascinante chirurgo, famoso per le sue operazioni innovative che gli valgono il soprannome di 'Miracle Man'. Quando la giornalista investigativa Benita Alexander gli si avvicina per una storia, il confine tra personale e professionale inizia a confondersi, cambiando la loro vita per sempre. Mentre la donna capisce fino a che punto si spingerà Paolo per proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici dall'altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che lo riguarda".

Patrick Macmanus, show runner della precedente stagione, sarà il produttore esecutivo della sua seconda, con Ashley Michel Hoban alla guida della serie. Alla regia dei primi 4 episodi troviamo Jennifer Morrison, seguita negli ultimi da Laura Belsey.