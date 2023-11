Dr. Death 2: Edgar Ramirez e Mandy Moore nel nuovo trailer della serie targata Peacock

Peacock ha diffuso il trailer della seconda stagione di Dr. Death con Edgar Ramirez e Mandy Moore. La seconda stagione della serie antologica è incentrata infatti sui loro rispettivi personaggi di Paolo Macchiarini e Benita Alexander.

La sinossi ufficiale di Dr. Death 2 recita: "Paolo Macchiarini è un affascinante chirurgo, famoso per le sue operazioni innovative che gli valgono il soprannome di 'Miracle Man'. Quando la giornalista investigativa Benita Alexander gli si avvicina per una storia, il confine tra personale e professionale inizia a confondersi, cambiando la loro vita per sempre. Mentre la donna capisce fino a che punto si spingerà Paolo per proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici dall'altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che lo riguarda".

Oltre a Ramírez e Moore, il resto del cast comprende Luke Kirby, Ashley Madekwe e Gustaf Hammarsten. Ashley Michel Hoban è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva.

Di seguito potete guardare il trailer:

La prima stagione di Dr. Death è arrivata in Italia su StarzPlay nel 2021 e ha visto Joshua Jackson nei panni dell'affascinante e terribile medico soprannominato 'Dottor Morte', realmente esistito. La serie è infatti ispirata al popolare podcast statunitense della rete Wondery e a un reale medico, che da promessa della neurochirurgia divenne un pericoloso e atroce macellaio.