Dr. Death: il trailer della nuova serie con Joshua Jackson, tratta da un'agghiacciante storia vera

Peacock ha condiviso online il primo trailer di Dr. Death, la serie ispirata a fatti realmente accaduti in arrivo in estate sugli schermi americani.

Dr. Death, di cui è stato diffuso il trailer, è la nuova serie ispirata a fatti realmente accaduti, con Joshua Jackson protagonista del progetto nella parte di un neurochirugo che potrebbe nascondere un lato oscuro.

Nel video si assiste brevemente ad alcune delle operazioni del protagonista e si scopre che il numero di pazienti del medico deceduti o rimasti menomati durante i suoi interventi era talmente elevato da costringere i suoi colleghi a indagare e cercare di fermarlo.

La serie Dr. Death ha come protagonista Christopher Duntsch, un neurochirurgo giovane e brillante che sta costruendo una luminosa carriera nella comunità medica di Dallas quando improvvisamente tutti i pazienti che opera, alcuni dei quali per interventi delicati, ma di routine, iniziano a uscire dalla sala operatoria con danni permanenti, alcuni addirittura morti.

Alec Baldwin e Christian Slater vestono invece i panni di due colleghi dalle personalità molto diverse tra loro. Il primo interpreta Robert Henderson, un medico molto sicuro di sé, convinto che l'unico modo per arrivare ad un risultato perfetto sia non affrettare le cose. Slater invece è il chirurgo Randall Kirby, un uomo dal carattere opposto a quello di Henderson che risulta spesso impulsivo e pronto a stravolgere le regole del sistema di cui fa parte. Entrambi i medici, cercheranno di fermare Duntsch con l'aiuto di un procuratore distrettuale. Nel cast della serie anche Annasophia Robb e Grace Gummer.

Dr.Death è prodotto da Patrick Macmanus, già produttore di The Act di Hulu. Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch saranno i produttori esecutivi via Escape Artists, Hernan Lopez e Marshall Lewy per Wondery.