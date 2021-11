Downton Abbey: A New Era, finalmente il primo trailer del film sequel

La famiglia Crawley si recherà in trasferta in Francia nel nuovo film sequel della celebre serie tv, Downton Abbey: A New Era: ecco il trailer ufficiale.

Downton Abbey: A New Era sembra fare proprio quanto promesso dal titolo nel suo primo trailer ufficiale. Il film sequel della celebre serie britannica con protagonista la famiglia Crawley è appena stato condiviso da Focus Feature, e ci riserva già diverse sorprese.

Si ritorna ancora una volta a Downton in grande stile nel nuovo capitolo ambientato nel mondo ideato da Julian Fellowes, ma in questo caso potremmo passarvi meno tempo del previsto, perché Lady Violet (Maggie Smith) sembra avere qualche affare in sospeso in Francia...

Le inquadrature poi si spostano effettivamente in luoghi a noi poco familari, inclusa quella che dovrebbere la Villa in Francia menzionata dalla matriarca di Casa Crawley.

Pare dunque che, tra feste, matrimoni e nuovi arrivi, i nostri nobili preferiti andranno anche in trasferta dall'altra parte della Manica, come aiuta a rimarcare la battuta di Mr. Carson "Gli inglesi stanno arrivando".

Tra le new entry nella pellicola faremo poi la conoscenza di Hugh Dancy,Dominic West, Laura Haddock, Nathalie Baye e Jonathan Zaccaï, mentre tra i volti noti ai fan di Downton non ha ancora fatto la sua apparizione Matthew Goode... Dove sarà Henry Talbot?

Downton Abbey: A New Era uscirà nelle sale a marzo 2022.