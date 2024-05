Dostoevskij: la serie Sky Original dei Fratelli D'Innocenzo arriva al cinema, il trailer svela l'uscita

La serie poliziesca con Filippo Timi avrà un'uscita al cinema in due parti grazie a Vision Distribution per poterla apprezzare sul grande schermo.

Cresce l'attesa per Dostoevskij, serie Sky Original dei Fratelli D'Innocenzo che ha fatto il suo debutto al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2024 e che ora sta per approdare al cinema in due parti prima di arrivare su Sky e NOW.

Ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo,Dostoevskij atto I e atto II sarà distribuita al cinema da Vision Distribution nella settimana dall'11 al 17 luglio. Nell'attesa un nuovo trailer svela i segreti dello show che vede protagonista Filippo Timi.

Come anticipa la nostra recensione di Dostoevskij, la serie è un noir con protagonista Filippo TimiFilippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. Dostoevskij è una serie Sky Original in 6 episodi, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica.

Dostoevskij: Filippo Timi e Carlotta Gamba in una scena

La sinossi

In una terra scarna e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal passato oscuro e doloroso, è ossessionato da "Dostoevskij", killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell'oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.