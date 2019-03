Dora e la città perduta: il primo trailer del film live-action

Marica Lancellotti

Dora e la città perduta ha atteso questa domenica per svelare il suo primo trailer. Il film live-action, adattamento della famosa serie animata Dora l'esploratrice, arriverà nelle sale italiane nel pieno dell'estate e avrà come protagonisti Eva Longoria, Michael Peña e la giovane Isabela Moner.

Dopo 14 anni di televisione e 172 episodi, la piccola esploratrice si prepara dunque a fare il suo debutto sul grande schermo. Come racconta la sinossi ufficiale, Dora (Isabela Moner), abituata alle impervie della giungla, si ritroverà ora ad affrontare un'avventura ancora più difficile: la scuola superiore. Ben presto, però, insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza si troverà invischiata in una nuova avventura senza precedenti, alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria e Michael Peña) e di una soluzione al mistero impossibile dietro un'antica città d'oro che si crede perduta. Ecco il trailer di Dora e la città perduta:

Dopo il discorso su quanto sia importante lo studio, Dora dovrà perdere ogni speranza di accompagnare i genitori nella loro nuova missione: cercare un'antica città d'oro Inca che tutti credono perduta. Non le resta che prendere l'autobus e partire alla volta del primo giorno di scuola superiore. Tutto può essere avventuroso, anche avere a che fare con nuovi compagni e nuovi insegnanti, come le ricorda Diego. Le parole del ragazzo sembrano profetiche: in gita al museo con la classe, Dora e un altro gruppetto di adolescenti vengono rapiti e portati nella giungla. Un cercatore di tesori rivale dei suoi genitori è deciso ad estorcere l'aiuto di Dora per ritrovare la città d'oro, non sa però che la piccola esploratrice non è una preda così semplice da sottomettere.

Diretto da James Bobin (I Muppet) e scritto da Nick Stoller (Cicogne in missione), Dora e la città perduta è prodotto, tra gli altri, anche da Michael Bay, tramite la sua Platinum Dunes, Andrew Form e Brad Fuller.

L'adattamento live-action dovrebbe arrivare nelle sale italiane nei primi giorni di agosto.