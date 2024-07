Dopo Superman, Warner vuole Jason Momoa in Supergirl: ecco chi interpreterà nel DC Universe

Mentre procedono le riprese di Superman, non bisogna dimenticare che l'anno successivo arriverà anche il film solista su Supergirl, con Milly Alcock nei panni della Ragazza d'Acciaio. Non lo ha fatto la Warner, che a quanto pare starebbe adocchiando Jason Momoa per un ruolo nel film DC Universe.

Alla fine del 2022, Momoa aveva avuto un incontro privato con il capo dei DC Studios James Gunn sul suo futuro nel nuovo universo condiviso pronto a partire. Dopo essere apparso in due film di Aquaman nel ruolo di Authur Curry, l'attore non aveva specificato quale sarebbe stato il suo prossimo personaggio.

Tuttavia, era intervenuto sui social media per un'anticipazione, che lo aveva reso estremamente entusiasta. Molti sanno che Momoa desiderava da tempo interpretare il cacciatore di taglie Lobo, ma era stato scelto come Aquaman da Zack Snyder nel 2014. È quindi lecito pensare che abbia parlato con Gunn di come Lobo potrebbe inserirsi in questo nuovo universo reboot.

Lobo e Jason Momoa

Perché avrebbe senso per Lobo apparire in Supergirl?

Secondo una nuova indiscrezione, per il ruolo di un personaggio che apparirà nel prossimo film Supergirl: Woman of Tomorrow si starebbe pensando proprio a Momoa. Anche se non sono stati forniti dettagli, il ruolo sembra assomigliare molto a Lobo. Pur essendo ancora solo una rumor, è logico che il casting sia in corso, dato che la produzione di Supergirl, dovrebbe iniziare in autunno.

DC Universe, Jason Momoa ribadisce che è pronto a interpretare Lobo: "Sarebbe un ruolo perfetto!"

Molti non sanno che Lobo doveva già apparire nel fumetto originale del 2021 di Tom King da cui sarà tratto il film DC Universe, ma allo scrittore fu detto di eliminarlo. "Quel libro è nato come una storia su Lobo/Supergirl, e sono stati i miei editor, Brittany Holzherr e Jamie Rich, a dire 'No, togli Lobo e fai di Supergirl il personaggio di Rooster Cogburn'. E così non esisterebbe senza Jamie e Brittany".

La sceneggiatrice Ana Nogueira potrebbe utilizzare l'idea originale di King per l'adattamento cinematografico, dato che King è ora una delle menti di questo nuovo Universo DC sotto la guida di James Gunn.