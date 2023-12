DC Universe, Jason Momoa ribadisce che è pronto a interpretare Lobo: 'Sarebbe un ruolo perfetto!'

Jason Momoa tornerà tra pochi giorni sugli schermi di tutto il mondo nel ruolo di Arthur Curry con Aquaman e il Regno Perduto, ma l'attore non esclude in futuro di interpretare un altro personaggio della DC: Lobo.

L'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida del DC Universe sembra rappresenterà infatti un nuovo inizio per quanto riguarda i progetti legati ai fumetti, con un cambio quasi totale degli attori coinvolti.

Le dichiarazioni di Momoa

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena

In un'intervista rilasciata a Fandango per promuovere Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa ha spiegato perché sarebbe adatto al personaggio: "In passato collezionavo fumetti e non lo faccio più come prima, tuttavia è sempre stato il mio preferito. E ho sempre voluto interpretare Lobo".

La star ha infatti fatto notare come il suo fisico e il suo aspetto sarebbero particolarmente adatti: "Sarebbe piuttosto perfetto. Si tratta del ruolo perfetto. Se mi chiamassero e mi chiedessero di interpretarlo? Sarebbe un fottuto sì. Voglio dire, quello è garantito. Quindi non ci si deve preoccupare per quello".

Momoa ha però sottolineato: "Ma non ho ricevuto quella telefonata. Non voglio in giro delle fake news, ma se mi chiamassero per offrirmi il ruolo o chiedermi di fare un'audizione, sono disponibile".

Aquaman e il Regno Perduto, negli abissi DC: cosa aspettarci dal sequel con Jason Momoa

Attualmente l'unica cosa certa è che Momoa ha fatto visita agli uffici della Warner Bros nel mese di gennaio, dove aveva ricevuto delle ottime notizie in seguito a un incontro con Peter Safran e James Gunn. I fan dovranno però attendere per scoprire se l'attore tornerà sul set di un film DC dopo l'esperienza vissuta nei panni di Aquaman.