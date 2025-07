Dopo Bridgerton, Nicola Coughlan torna in tv con la serie I Am

Nicola Coughlan, dopo il successo ottenuto con Bridgerton, sarà protagonista nuovamente di una serie tv in occasione della nuova stagione del progetto antologico I Am.

Channel 4 ha ora svelato il cast della quarta stagione del progetto che, in passato, ha avuto come star Kate Winslet, Letitia Wright, Lesley Manville e Samantha Morton.

Il coinvolgimento di Nicola Coughlan in I Am

La quarta stagione si intitolerà I Am Helen e sarà composta da due puntate. I protagonisti dello show britannico saranno Nicola Coughlan, in precedenza già star di Derry Girls e di Bridgerton (che ha ottenuto il il rinnovo per le stagioni 5 e 6), e Joe Cole, che ha recitato per il piccolo schermo in Gangs of London.

Nicola Coughlan in una foto promozionale

I am è stata creata, scritta, prodotta e diretta da Dominic Savage e ha debuttato con i primi episodi nel 2019. Le puntate sono state sviluppate in collaborazione con gli interpreti coinvolti nelle varie storie e, in questa occasione, è stata Nicola ad aver condiviso le sue idee e opinioni con il filmmaker.

L'attrice, in un comunicato, ha dichiarato: "È un assoluto onore contribuire a raccontare la prossima storia di "I Am..." insieme a Dominic Savage, un talento unico e un narratore profondamente impegnato nell'esplorare l'ampiezza dell'esperienza femminile. Seguire le orme delle donne brillanti che hanno collaborato con lui a questa serie è davvero surreale e mi sento incredibilmente fortunata a intraprendere questo viaggio".

Le precedenti stagioni

I Am è la serie che esplora le esperienze delle donne attraverso 'una narrazione provocatoria ed emotivamente onesta'. Il progetto targato Channel 4 ha fatto ottenere all'emittente britannica i migliori risultati in termini di ascolti nello slot delle 22.

Vicky McClure è stata star di I Am Nicola, Samantha Morton di I Am Kirsty, Gemma Chan di I Am Hannah, mentre nella seconda stagione Suranne Jones è stata protagonista di I Am Victoria, Letitia Wright di I Am Danielle, e Lesley Manville di I Am Maria.

Kate Winslet, infine, era stata la star di I Am Ruth, andata in onda sugli schermi britannici nel 2022.