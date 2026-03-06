Nicola Coughlan, star di Bridgerton: "Non fate commenti sul mio fisico, non mi interessa la body positivity"

Nicola Coughlan, interprete di Penelope in Bridgerton, ha voluto rispondere a chi commenta il suo aspetto fisico sostenendo che quelle conversazioni la infastidiscono e le causano qualche problema.

In un'intervista rilasciata al magazine Elle, l'attrice ha infatti condiviso il suo punto di vista sull'attenzione eccessiva sul corpo delle donne.

Nessun interesse per la body positivity

Nicola Coughlan in una foto promozionale

Ammettendo che le sue dichiarazioni alle volte hanno un'accoglienza negativa, Nicola Coughlan ha ricordato: "La cosa che dico spesso e che fa arrabbiare le persone è che non ho alcun interesse nei confronti della body positivity".

L'attrice ha poi proseguito: "Quando ero una ragazzina e stavo crescendo, non ci ho mai pensato. Non ho mai guardato gli attori e le attrici pensando ai loro corpi. Quindi, in realtà, non mi importa".

Nicola ha sottolineato: "Ci sono molte cose che mi appassionano, ma la body positivity non è una di quelle... Si tratta di una cosa che interessa agli altri. Non a me".

Le conseguenze di aver recitato nello show Netflix

Essere la protagonista di Bridgerton l'ha tuttavia messa sotto i riflettori dell'attenzione degli spettatori di tutto il mondo: "Quello che era davvero bizzarro, quando stavo girando quella serie, è che stavo facendo molto esercizio fisico perché dovevo farlo, quindi ho perso un po' di peso. Ero probabilmente una taglia 10 e uno dei corsetti era una taglia 8. E le persone parlavano di quanto fossi una taglia forte, e ho pensato: 'Quanto siamo fottuti per il fatto che io sono la donna più corpulenta che volete vedere sullo schermo?'".

Coughlan ha condiviso anche alcuni aneddoti, come il fatto che una ragazza ubriaca, incontrata nel bagno di un locale, le abbia detto: "Ho amato Bridgerton per il tuo corpo". L'attrice ha proseguito: "E io ho pensato: 'Voglio morire. Lo odio così tanto...'. Quando lavori a qualcosa per molti mesi della tua vita, non vedi la tua famiglia, ti impegni realmente, è poi tutto si riduce al tuo aspetto fisico è davvero difficile, è così fottutamente noioso".