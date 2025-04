Harry Potter: Nicola Coughlan critica J.K. Rowling e si allontana dalla nuova serie HBO

L'attrice di Bridgerton, Nicola Coughlan, ha espresso il suo disappunto verso J.K. Rowling per il suo sostegno alla recente sentenza sui diritti delle donne trans, prendendo una netta distanza dal reboot di Harry Potter in arrivo su HBO.

Nicola Coughlan, star della serie Netflix Bridgerton, ha preso una posizione netta contro J.K. Rowling e il nuovo progetto legato al franchise di Harry Potter, dopo le recenti polemiche sui diritti delle persone transgender nel Regno Unito.

La scrittrice britannica è tornata al centro del dibattito pubblico dopo aver commentato con entusiasmo la sentenza della Corte Suprema britannica, che stabilisce che la definizione legale di "donna" debba basarsi sul sesso biologico, non sull'identità di genere. Una presa di posizione che ha suscitato forti reazioni.

Nicola Coughlan contro J.K. Rowling

Coughlan ha condiviso un articolo critico nei confronti della Rowling tramite una storia su Instagram, aggiungendo una frecciatina rivolta alla nuova serie targata HBO: "Tenetevi il vostro nuovo Harry Potter, ragazzi. Non lo toccherei per nessuna ragione al mondo".

Bridgerton: Nicola Coughlan e Claudia Jessie in una scena della serie

Non è la prima volta che l'attrice irlandese si esprime sul tema: nei giorni precedenti, aveva definito "stomachevole e disgustosa" la sentenza, aggiungendo che "vedere una comunità già emarginata venir ulteriormente attaccata per legge è scioccante. Ma ancora peggio è vedere persone che la celebrano".

Un'industria divisa

Il tema dei diritti trans è diventato sempre più divisivo anche nel mondo dell'intrattenimento, in particolare tra le figure legate al franchise cinematografico di Harry Potter.

Daniel Radcliffe ed Emma Watson in una scena di Harry Potter e il calice di fuoco

Tra i primi a esprimersi apertamente contro le posizioni di Rowling ci sono Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Radcliffe aveva scritto: "Le donne transgender sono donne. Dire il contrario significa cancellare identità e dignità".

Anche Emma Watson aveva dichiarato: "Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere senza doverlo dimostrare continuamente". Rupert Grint aveva espresso solidarietà simile.

La scrittrice J.K. Rowling

In risposta a queste posizioni, la Rowling aveva ironizzato su X (ex Twitter), scrivendo: "Quale attore/attrice ti rovina immediatamente un film? Tre ipotesi... scusate, non ho resistito".