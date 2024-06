Bridgerton 3: per Nicola Coughlan e Luke Newton il gossip è vita

I Polin hanno finalmente avuto la loro stagione: il finale di Bridgerton 3 è in streaming su Netflix e possiamo quindi scoprire come si conclude, almeno per ora, la storia d'amore tra Penelope e Colin, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. Gli attori hanno presentato la terza stagione della serie in Italia, tra Milano e Verona.

Nicola Coughlan in Bridgerton 3

La nostra intervista si è svolta proprio nella capitale della moda: come prima cosa, visto che avevamo davanti Lady Whistledown in persona, non potevamo non chiedere perché il gossip sia così amato. Anche Nicola Coughlan ne subisce il fascino: "Il gossip ti ricarica di elettroliti! È roba buona! Penso che quasi tutti amino il gossip: chi dice di no mente. Io almeno ammetto che mi piace. È il motivo per cui amo i reality: sono gossip dichiarato. Sono persone che mettono a nudo la loro vita: i tradimenti, le relazioni... C'è lo scandalo: è fantastico!".

Eppure l'identità segreta di Penelope è proprio uno dei temi centrali di questa stagione: cosa ama di più Penelope? Essere una scrittrice o stare con Colin, che mal tollera il suo lavoro perché ha messo non poche volte in difficoltà la sua famiglia? Ma soprattutto: perché lei dovrebbe scegliere? La risposta a tutte queste domande si scopre proprio nella seconda parte di Bridgerton 3.

Bridgerton 3: intervista a Nicola Coughlan e Luke Newton

Un altro tema portante della terza stagione di Bridgerton è cercare di non farsi condizionare dalle aspettative degli altri. È uno dei consigli che Colin dà a Penelope. Ha ragione?

Per Luke Newton sì: " Sì, penso sia così. Penso che oggi sia ancora più importante che all'epoca. È un momento davvero molto bello della serie: sta dando un consiglio di cui lui stesso ha davvero bisogno. È il genio di Jess Brownell, inserire questi piccoli easter eggs. Lo facciamo anche nella vita reale. Dai un consiglio e pensi: dovrei seguirlo anche io!E poi ti dici: no, loro ne hanno bisogno, io no! Sono d'accordo con Colin su molte cose, ma specialmente con questa frase".

Bridgerton 3: il vestito verde di Penelope

Nicola Coughlan e Luke Newton nella terza stagione della serie Netflix

I costumi di Bridgerton sono fondamentali per l'evoluzione dei personaggi. In questa stagione uno dei più importanti è il vestito verde di Penelope. Nicola Coughlan ne parla così: "È incredibile! In questa stagione ho molti vestiti bellissimi. Quello è stato speciale perché sottolinea un momento di trasformazione. È qualcosa che richiede tanto lavoro: dei vestiti di Penelope si occupano sei persone. Quel vestito ha una gonna che si può staccare, perché viene strappato. In quel momento Penelope sta cercando di dire: io sono così. Sta dicendo: guardatemi, non sono una ragazzina, sono una donna! La cosa interessante è che si mette il vestito, ma emotivamente non è a suo agio con quel vestito. È un contrasto divertente".

Bridgerton 3: le lezioni di fascino di Colin

Luke Newton in Bridgerton 3

Nella prima parte della terza stagione di Bridgerton Colin dà delle "lezioni di fascino" a Penelope. Come si impara il fascino? Per Luke Newton: "La cosa interessante della serie è che lui non le dà dei consigli specifici. O delle cose da dire. Si tratta più di scoprire quello che lei ha già dentro di sé. La aiuta ad avere fiducia in se stessa. A parlare delle cose che la appassionano e la interessano. E a essere se stessa con le altre persone. È questo che cerca di insegnarle: a rilassarsi, non le mostra cosa dire, ma a sentirsi a proprio agio con se stessa. È una lezione di cui possiamo beneficiare tutti: essere noi stessi è fico e attraente".

Colin e Penelope nella serie Netflix

Ma come si fa però a essere se stessi? Per Nicola Coughlan: "È un lavoro quotidiano. Bridgerton è ambientata nell'Età della Reggenza: tutti dipendevano dalla Regina e dai balli. Oggi abbiamo i social media e il gossip in televisione. È il livello successivo di giudizio. Bisogna cercare di non farsi condizionare, cercando di stare bene con se stessi e la propria coscienza. E stare bene con te stesso anche quando sei da solo".

Newton aggiunge: "E circondandoti di persone a cui piace come sei veramente. Quella rete di persone che ti apprezza per come sei. Con cui non devi recitare o fingere. Quando le trovi cominci ad apprezzare le tue qualità".