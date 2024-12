Doctor Who: Ncuti Gatwa e Nicola Coughlan alle prese con un'avventura nel trailer dello speciale di Natale

Doctor Who tornerà sugli schermi televisivi con lo speciale di Natale intitolato Joy to the World e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite dell'avventura con star Ncuti Gatwa e Nicola Coughlan.

La star di Bridgerton e Derry Girls avrà infatti il ruolo di una giovane che si ritroverà catapultata nell'universo del Signore del Tempo.

Cosa racconterà lo speciale di Natale di Doctor Who

Nell'episodio di Doctor Who intitolato Joy to the World si scoprirà quello che accade quando Joy, la ragazza interpretata da Nicola Coughlan, arriva in un hotel nel 2024 e apre una porta segreta che la porta al Time Hotel, scoprendo pericoli, dinosauri e il Dottore. Un piano mortale è però in atto sulla Terra, proprio in tempo per Natale.

Ecco il trailer:

Oltre al protagonista Ncuti Gatwa, nel cast della puntata ci saranno anche Steph de Whalley nel ruolo di Anita, Jonathan Aris che è Melnak, Joel Fry nei panni di Trev, Peter Benedict che sarà Basil, Julia Watson nel ruolo di Hilda, e Niamh Marie Smithas che sarà Sylvia.

Il team al lavoro su Doctor Who

Russell T Davies è ancora alla guida dello show che è prodotto attualmente da BBC e Disney.

Steven Moffat, ex showrunner di Doctor Who per molte stagioni, ha scritto la sceneggiatura della puntata, mentre alla regia c'è Alex Sanjiv Pillai, già nel team di Bridgerton.

Nel team della produzione ci sono poi Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner e Jane Tranter.

Le riprese della seconda stagione con star Gatwa nei panni del Dottore si sono già concluse e, almeno per ora, BBC e Disney non hanno confermato il rinnovo per un terzo gruppo di episodi, anche se Ncuti aveva accennato a un suo probabile ritorno nell'universo della serie cult britannica.

Per ora non resta quindi che attendere per avere una possibile conferma riguardante il futuro di Doctor Who.