Dopo Barbie arrivano tre live-action sulla Lego, Patty Jenkins scelta per la regia

Il Gruppo Lego, nell'ambito dell'accordo con la Universal Pictures, realizzerà tre film live-action con i registi Jake Kasdan, Patty Jenkins e Joe Cornish, autore di Attack the Block.

Le trame di tutti e tre i film, ancora senza titolo, non sono state rese note. Jill Wilfert e Ryan Christians di The Lego Group stanno producendo tutti e tre i progetti. Matt Reilly, EVP Production Development della Universal e Jacqueline Garell supervisioneranno i progetti per lo studio.

Piece by Piece: la vita di Pharrell Williams diventa un film animato versione LEGO, ecco il trailer

I tre film live-action

Kasdan dirige una sceneggiatura di Andrew Mogel e Jarrad Paul (The D Train, The Grinder) basata su un'idea originale e una precedente stesura di Matt Mider e Kevin Burrows (The Pickup, Animal Friends). Kasdan produrrà insieme a Melvin Mar attraverso la loro casa di produzione Detective Agency.

Lego Batman - Il film: un momento d'azione del film animato

Il regista dei recenti film della Sony Jumanji, che ha incassato 1,76 miliardi di dollari, e del prossimo Red One degli Amazon MGM Studios è rappresentato da WME e Sloss Eckhouse Dasti Haynes LawCo. Red One arriverà nelle sale il 15 novembre, mentre Jumanji 3 di Kasdan è previsto per l'11 dicembre 2026.

Il progetto Lego della Jenkins è tratto da una sceneggiatura scritta da lei stessa insieme all'ex presidente della DC Entertainment Geoff Johns (Wonder Woman 1984, serie televisiva The Flash). La Jenkins produce attraverso la sua Wicious Pictures. Jenkins, regista del franchise Wonder Woman della Warner Bros. che ha incassato quasi un miliardo di dollari, è rappresentata da CAA e Danny Passman presso Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman, Inc.

Per il film sui mattoncini giocattolo di Cornish, il regista sta riscrivendo una bozza precedente di Heather Anne Campbell (Rick & Morty, One Punch Man) che era tratta da un adattamento di Simon Rich (Man Seeking Woman, Miracle Workers).

The Lego Movie 2: Una nuova avventura: Superman e la gang DC

Lego Movie di Phil Lord e Christopher Miller nel 2014 è stato il primo film del marchio di giocattoli, seguito da The Lego Movie 2: Una nuova avventura, Lego Batman e Lego Ninjago Movie, che hanno incassato più di 1,1 miliardi di dollari al botteghino globale.

Uni e Lego hanno avuto una grande collaborazione decennale con i prodotti Lego Jurassic World e Lego Jurassic Park che si sono espansi ai videogiochi e alle serie animata per la TV, Jurassic World: The Secret Exhibit e la miniserie di 13 episodi LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar. Inoltre, LEGO Group e Universal Products and Experiences hanno recentemente collaborato per un trailer LEGO "Brickified" per il prossimo film evento natalizio, Wicked, oltre che a una gamma completa di prodotti LEGO Wicked.