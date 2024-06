Piece by Piece: la vita di Pharrell Williams diventa un film animato versione LEGO, ecco il trailer

Pharrell Williams ha voluto raccontare la sua vita e la sua carriera in un film animato con i LEGO, intitolato Piece by Piece, di cui è stato diffuso il trailer.

L'11 ottobre arriverà nelle sale americane il film animato Piece by Piece, sulla storia e sulla carriera di Pharrell Williams, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede così il modo in cui le esperienze dell'artista sono state ricreate in versione LEGO e con un approccio ironico e pieno di allegria.

I dettagli di Piece by Piece

Alla regia c'è Morgan Neville, già autore di alcuni documentari molto apprezzati come 20 Feet from Stardom, Won't You Be My Neighbor?, Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, e STEVE! (Martin) A Documentary in 2 Pieces.

Piece by Piece viene descritto come un'esperienza senza paragoni che cattura la magia e il genio creativo di Pharrell Williams, "un mattoncino alla volta".

Piece by Piece: il poster del film

Non avendo alcun interesse nei confronti della realizzazione di un film tradizionale sulla sua vita, Pharrell decide di raccontare la sua storia in un modo che libererà l'immaginazione degli spettatori.

Il progetto è stato quindi sviluppato basandosi su la sua visione originale e il lungometraggio sconfiggerà le caratteristiche tipiche del genere e le aspettative per trasportare gli spettatori in un mondo LEGO in cui tutto è possibile.

Le dichiarazioni di Pharrell Williams

Il produttore musicale, in precedenza, aveva dichiarato che quando aveva avuto "questa folle visione" di raccontare la storia usando i mattoncini LEGO non era riuscito a immaginare nessun altro partner oltre a Morgan, che considera una "leggenda".

Williams ha quindi aggiunto: "Costruire con i mattoncini LEGO ci incoraggia a seguire la nostra immaginazione... Chi avrebbe pensato che giocare con questi giocattoli da ragazzino avrebbe portato a un film sulla mia vita? Penso sia una prova che tutti possono farlo".