Doom Patrol 4: il suo finale concluderà a dovere tutte le storie, parola di Mark Sheppard

I recenti cambiamenti in ambito The CW e DC hanno coinvolto anche Titans e Doom Patrol 4. Quest'ultimo, però, promette di concludere in toto la sua storia cercando di dare ai fan più affezionati un finale degno dell'impegno dimostrato fino ad ora. Mark Sheppard ha voluto rassicurare proprio in questo senso.

Doom Patrol: uno scatto dei personaggi protagonisti

Secondo l'attore di Doom Patrol 4, lo showrunner Jeremy Carver si è assicurato di creare un finale che risolvesse tutte le questioni in sospeso proprio in caso di cancellazione: "Sinceramente so che Jeremy era preparato per una situazione del genere", ha detto Mark Sheppard parlando con Entertainment Weekly. L'attore ha aggiunto: "Quindi il finale di Doom Patrol 4 è davvero buono. Abbiamo quattro anni di Doom Patrol sulle spalle e sappiamo come realizzare qualcosa bellissimo. È stata una gioia assoluta lavorarci. Dopo la prima stagione tutti si chiedevano: perché Brendan Fraser non è in tutto? Ed è vero, perché è semplicemente meraviglioso. Se metti il ​​cuore in qualcosa, non importa cosa sia, verrai sicuramente ripagato, e questa è la sua ricompensa".

Titans e Doom Patrol cancellate da HBO Max dopo 4 stagioni, James Gunn: "Hanno deciso prima del mio arrivo"

Non ci resta, quindi, che attendere i nuovi e conclusivi episodi di Doom Patrol 4, nella speranza che siano esattamente come li ha descritti Sheppard.