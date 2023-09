Doom Patrol: svelata la data d'uscita degli episodi finali della Stagione 4

Max ha comunicato ufficialmente quando vedremo in streaming gli episodi conclusivi della serie DC.

Dopo diversi mesi di attesa, è stato ufficialmente comunicato che gli episodi finali della Stagione 4 di Doom Patrol, che chiuderanno definitivamente la serie DC, arriveranno in streaming sulla piattaforma Max il prossimo ottobre.

Secondo il regista Bosede Williams, quando Doom Patrol tornerà a ottobre, la serie riprenderà proprio da dove si era interrotta.

"Il creatore dello show [Jeremy Carver] voleva davvero presentare Orqwith ai fan, perché ne parlavano fin dalla prima stagione", ha dichiarato Williams a Entertainment Weekly. "Sapevamo che doveva essere oscuro e completamente disorientante, perché i personaggi non hanno mai visto nulla di simile. Doveva essere cupo, per portarli fuori dai loro schemi".

La quarta stagione di Doom Patrol vede i protagonisti alle prese con quella che potrebbe essere la loro sfida più grande: la perdita della loro longevità e apparente immortalità. Ognuno dei personaggi si è trovato a confrontarsi con quella che è essenzialmente la propria mortalità in modi mai visti prima ed è stata una sfida per loro, qualcosa che Williams ha suggerito sarà ancora più impegnativo ora che si trovano a Orqwith e si confrontano con Immortus.

Doom Patrol 4: il suo finale concluderà a dovere tutte le storie, parola di Mark Sheppard

"Sono profondamente scossi", ha detto Williams. "È un vero punto di svolta per ogni singolo personaggio. È una cosa enorme con cui dovranno confrontarsi, e alcuni di loro sono combattuti. Alcuni di loro non hanno problemi e vogliono andare avanti, ma altri non ne sono così sicuri".