Don't Worry Darling: il trailer del film di Olivia Wilde con Harry Styles e Florence Pugh

Il 23 settembre arriverà nelle sale americane il film Don't Worry Darling, diretto e interpretato da Olivia Wilde e con star anche Harry Styles e Florence Pugh.

Nel video si vedono i protagonisti del film ambientato negli anni '50 mentre vivono in una comunità in cui gli uomini hanno dei segreti e una delle mogli inizia a reagire e a non fidarsi più dell'uomo che ama.

Don't Worry Darling mostrerà infatti Florence Pugh e Harry Styles nei ruoli di Alice e Jack, una coppia sposata che vive nella comunità sperimentale di Victory dove gli uomini lavorano per il misterioso e segreto Victory Project.

La sinossi anticipa:

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un'azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L'ottimismo sociale degli anni '50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) - a metà tra un uomo d'azienda visionario ed un life coach motivazionale - fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo "sviluppo di materiali innovativi", le loro mogli, inclusa l'elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall'azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l'attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

Olivia Wilde, impegnata alla regia, ha avuto il ruolo di Bunny. Nel cast ci sono anche Nick Kroll che sarà Dean, Chris Pine ha avuto la parte di Frank che potrebbe avere una relazione con Alice.

Nel cast anche Sydney Chandler, Kate Berlant, Asif Ali, Douglas Smith, Timothy Simons e Ari'el Stachel.

La sceneggiatura è stata firmata da Olivia Wilde e Katie Silberman, partendo dallo script originale dei fratelli Van Dyke.

Il direttore della fotografia Matthew Libatique si è occupato del film, ideato espressamente per la proiezione sul grande schermo.