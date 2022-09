Don't Worry Darling, Olivia Wilde: "Ho imparato a fare la regista recitando in film di me..a"

Olivia Wilde ha rivelato di aver imparato a fare la regista recitando in una serie di film mediocri: 'Sul set di Don't Worry Darling sapevo cosa non dovevo fare'.

I 20 anni che Olivia Wilde ha passato a Hollywood le hanno insegnato cosa non fare: la regista dell'imminente thriller psicologico intitolato Don't Worry Darling ha rivelato che l'aver recitato in moltissimi film di serie B ha plasmato le sua abilità come regista.

Durante un'intervista congiunta con Maggie Gyllenhaal, rilasciata per la rivista Interview, la Wilde ha dichiarato: "Essere una regista ora mi aiuta a superare i sentimenti contrastanti che provo quando penso a tutti i film che ho girato in passato che non erano proprio fantastici".

"La regia mi aiuta a capirli, a metterli nel giusto contesto per quanto concerne la mia carriera nel mondo del cinema", ha spiegato la Wilde alla regista de La Figlia Oscura. "Su una cosa non ci sono dubbi, ho fatto almeno 5.000 volte più film di merda di te."

"Sono stata nel cast di alcuni progetti che erano davvero pessimi, e ora penso: 'Li ho fatti per imparare tutte le cose che si devono evitare sul set, questo mi ha aiutata a diventare una regista migliore: ora so come non si deve mai parlare con una troupe, con gli attori, ecc. Tutto ciò deriva da quelle brutte esperienze", ha concluso Olivia Wilde.