Don't Worry Darling: Florence Pugh limiterà le interviste a Venezia, conferma i problemi con Olivia Wilde?

Florence Pugh avrebbe alimentato le voci sui presunti dissaporti con la regista di Don't Worry Darling, Olivia Wilde, annunciando che limiterà al massino l'attività stampa per il film rilasciando pochissime interviste. Florence Pugh sarà ospite della mostra di Venezia 2022, dove il film verrà presentato Fuori Concorso, per un'attività stampa limitata e poi partirà per Budapest per fare ritorno sul set del sequel di Dune, come anticipa TheWrap.

Florence Pugh si trova attualmente a Budapest, impegnata nelle riprese di Dune: Part Two dopo aver girato Oppenheimer di Christopher Nolan. Secondo le voci, l'attrice sarà a Venezia per la premiere dopo una ripresa notturna a Budapest e si tratterà pochissimo al Lido per poi fare ritorno sul set di Denis Villeneuve.

Sembra confermata la presenza di Florence Pugh sul tappeto rosso e alla conferenza stampa ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia insieme a Olivia Wilde e al co-protagonista Harry Styles. "Ci farà i saluti dal set di Dune perché non sta facendo attività stampa", ha detto un dirigente dello studio.

Secondo il dirigente, lo studio sapeva che la disponibilità di Pugh per il tour promozionale di Don't Worry Darling sarebbe stata limitata, considerando che anche il sequel di Dune 2 è un progetto Warner Bros., e quindi tutto è stato pianificato in quest'ottica.

Ma l'insolita mancanza di partecipazione alla promozione del film da parte della sua attrice principale alimenterebbe le speculazioni sui dissapori sorti tra Pugh e la regista Olivia Wilde. Tra i motivi ci sarebbe la relazione tra Olivia Wilde ed Harry Styles nata sul set che avrebbe fatto sentire a disagio l'attrice inglese e il recente video in cui Olivia Wilde si esprimerebbe in termini poco garbati nei confronti di Florence Pugh mentre chiede a Shia LaBeouf di tornare nel progetto.

In Don't Worry Darling Florence Pugh interpreta Alice, una casalinga anni '50 in una società artificialmente perfetta nel deserto, dove suo marito (Harry Styles) e gli altri uomini vanno ogni mattina a lavorare su una montagna misteriosa dove forze soprannaturali ne fanno un luogo proibito per le donne. Col tempo, Alice arriva a sospettare che una forza nefasta stia costringendo lei e le altre donne prigioniere di questa società idilliaca.

l'uscita italiana di Don't Worry Darling è fissata per il 22 settembre.