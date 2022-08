Florence Pugh: i fan dell'attrice contro Olivia Wilde per il video in cui chiede a Shia LaBeouf di tornare

La polemica a distanza tra Olivia Wilde e Shia LaBeouf ha causa del film Don't Worry Darling ha preso una svolta inaspettata a causa di un video che i fan di Florence Pugh hanno ora criticato duramente online.

L'attore ha infatti condiviso un filmato in cui la regista gli chiede di ritornare sul set, parlando dei problemi con la co-protagonista in un modo non particolarmente positivo per quanto riguarda l'attrice.

Nel video Olivia Wilde viene mostrata mentre si rivolge a Shia LaBeouf dichiarando: "Volevo contattarti perché sento di non essere ancora pronta a rinunciare a questo progetto. Anche io ho il cuore spezzato e voglio risolvere la questione".

La regista di Don't Worry Darling pronuncia poi le parole molto criticate dai fan di Florence Pugh: "Penso che potrebbe essere un campanello d'allarme per Miss Flo e voglio sapere se saresti disponibile a dare al progetto un'altra chance con me, con noi". Olivia ha poi aggiunto: "Se si impegna realmente, se ci metterà la testa e il cuore a questo punto, e se voi potete fare pace - e rispetto il tuo punto di vista, e rispetto il suo - ma se ci potete riuscire, che ne pensi?".

Wilde ha poi chiesto a LaBeouf se c'era speranza di fargli cambiare idea.

Un'intervista rilasciata a Variety da Olivia Wilde sosteneva che Shia fosse stato licenziato per proteggere gli altri membri del cast dalla sua "energia combattiva", ma l'attore ha replicato via e-mail sostenendo che è stato lui a voler abbandonare il progetto, dichiarazione compiuta condividendo i messaggi che si erano scambiati prima della decisione definitiva.

A scatenare i commenti dei fan di Florence Pugh è il modo in cui Olivia la definisce "Miss Flo" e si augura che la situazione possa, in un certo senso, essere un campanello d'allarme per l'attrice, oltre al fatto che ribadisca che potrebbe impegnarsi di più. I sostenitori della giovane star si sono quindi chiesti perché ha mentito nell'intervista e se quel video non faccia emergere la verità sulla tensione esistente tra le due attrici sul set.