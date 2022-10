Don't Worry Darling: il film di Olivia Wilde in home premiere digitale da oggi, martedì 25 ottobre

Don't Worry Darling, presentato in anteprima mondiale alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sarà disponibile da oggi, martedì 25 ottobre, in home premiere digitale: la pellicola può essere acquistata o noleggiata su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TimVision, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Presentato dalla New Line Cinema e distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, Don't Worry Darling è un thriller psicologico audace, contorto e visivamente stupefacente, diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh (nominata all'Oscar per "Piccole donne"), Harry Styles ("Dunkirk"), Gemma Chan ("Crazy & Rich "), KiKi Layne ("The Old Guard") e Chris Pine ("All the Old Knives").

La sinossi della pellicola recita: "Alice (Pugh) e Jack (Styles) vivono nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L'ottimismo della società degli anni Cinquanta, propugnato dall'amministratore delegato Frank (Pine) - in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale - caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell'affiatata utopia del deserto."

"Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all'interno del quartier generale del Victory Project, lavorando allo "sviluppo di materiali avanzati", le loro mogli - tra cui l'elegante compagna di Frank, Shelley (Chan) - possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall'azienda."

"Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory. Ma quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo a Victory, e perché. Quanto è disposta a perdere Alice per svelare ciò che sta realmente accadendo in questo paradiso?".