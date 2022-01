Don't Look Up è il titolo più visto su Netflix a Natale 2021

Don't Look Up domina la Top Ten, recentemente diffusa da Netflix, relativa ai titoli più visti in Italia a Natale 2021: la piattaforma streaming ormai gioca un ruolo fondamentale nella vita di milioni di persone che durante le feste hanno deciso di visionare online le proprie pellicole o serie tv preferite.

Di seguito potete consultare la lista dei film e delle serie televisive più viste dagli italiani su Netflix durante le vacanze di Natale 2021:

1 - Don't Look Up

Per avvisare l'umanità di una cometa in rotta di collisione con la Terra, due astronomi contattano i mass media, ma sembra che a nessuno importi più di tanto...

2 - Emily in Paris

Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori.

3 - The Witcher

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie.

4 - La casa di carta

Otto ladri si barricano nell'edificio della Zecca spagnola con alcuni ostaggi, mentre una mente criminale manipola la polizia per mettere in atto il suo piano.

5 - È stata la mano di Dio

L Napoli, anni '80. Nella vita di Fabietto s'intrecciano gioie inattese come l'arrivo di Diego Maradona e una tragedia improvvisa che gli indica la strada per il futuro.

6 - Squid Game

Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale.

7 - The Silent Sea

D In una pericolosa missione di 24 ore sulla Luna, un gruppo di esploratori cerca di recuperare alcuni campioni da una misteriosa stazione spaziale abbandonata.

8 - Lulli

Una brillante ma egocentrica studentessa di medicina è incapace di ascoltare gli altri... finché un incidente le dà la capacità di leggere nel pensiero.

9 - La ragazza di Oslo

U Un diplomatico norvegese si reca in Medio Oriente per liberare la figlia rapita, facendo conto su vecchi amici e un pesante segreto.