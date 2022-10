Matthew Perry ha dovuto abbandonare il film Don't Look Up dopo aver rischiato di morire

L'attore Matthew Perry ha svelato il motivo per cui ha dovuto rinunciare a una parte nel film Don't Look Up, raccontando i drammatici momenti vissuti a causa delle sue dipendenze.

Tra le pagine dell'autobiografia scritta da Matthew Perry è stato rivelato anche il motivo per cui ha dovuto abbandonare le riprese di Don't Look Up, nonostante avesse già girato alcune scene.

La star di Friends ha infatti condiviso i dettagli dei drammatici momenti vissuti a causa delle conseguenze delle sue dipendenze.

Tra le pagine del libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, Matthew Perry racconta che avrebbe dovuto interpretare un giornalista repubblicano nel film Don't Look Up e aveva già girato una scena con Jonah Hill. L'attore doveva avere alcune sequenze anche con Meryl Streep, ma durante i ciak stava già assumendo l'hydrocodone.

Friends, Matthew Perry: "Ho speso 9 milioni di dollari per tornare a essere sobrio"

Matthew è quindi andato in rehab, dove ha mentito ai suoi dottori sostenendo di soffrire di forti dolori allo stomaco, pur di ottenere la prescrizione del medicinale. L'ex star di Chandler ha ammesso: "In realtà, stavo bene. Sentivo un fastidio come se stessi costantemente facendo degli addominali, ma non era insopportabile e non era dolore". Per provare a eliminare il dolore, i dottori hanno quindi deciso di sottoporre Matthew a un'operazione alla schiena. La sera prima dell'intervento Perry ha assunto dell'hydrocodone senza rivelarlo allo staff medico. L'anestesia ha quindi interagito con le sostanze già presenti nel suo corpo: "Mi è stata fatta un'iniezione alle 11 di mattina. Mi sono svegliato 11 ore dopo in un altro ospedale. A quanto pare il propofol aveva fermato il mio cuore. Per cinque minuti. Non è stato un infarto, non avevo una linea piatta, ma niente stava battendo. Mi è stato detto da un energumeno svizzero che non voleva che il tizio di Friends morisse nella sua sala operatoria e ha fatto un massaggio cardiaco per cinque minuti, facendo battere il cuore e dando colpi al mio torace. Se non avessi recitato in Friends, si sarebbe fermato dopo tre minuti? Friends ha salvato di nuovo la mia vita? Può avermi salvato la vita, ma mi ha inoltre rotto otto costole".

Dopo quanto accaduto, Matthew provava troppo dolore per poter tornare sul set di Don't Look Up, ma la scelta di abbandonare il progetto gli ha spezzato il cuore e la sua unica scena non è stata inserita nel montaggio finale.