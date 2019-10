Donnie Darko, su Netflix in streaming da oggi!

Donnie Darko arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di horror d'atmosfera e i fan di Jake Gyllenhaal!

Uno dei rompicapi cinefili del nuovo secolo più discussi dagli appassionati, che noi abbiamo provato a interpretare in questo articolo, è diventato finalmente disponibile per tutti gli utenti Netflix. Ciò che accade sullo schermo è tanto semplice quanto assurdo: il liceale Donnie Darko, in preda ad un attacco di insonnia, esce dalla casa dei genitori e incontra uno spaventoso coniglio gigante di nome Frank, che gli dice che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi.

Jake Gyllenhaal, Jena Malone e lo spaventoso coniglio Frank in una scena di Donnie Darko

Il ruolo del protagonista in Donnie Darko era praticamente già affidato a Jason Schwartzman, che però finì per rinunciare perché non riusci a conciliare gli impegni e lasciò la parte a Jake Gyllenhaal. Per il ruolo di Eddie Darko, il padre di Donnie, Richard Kelly avrebbe voluto Tim Robbins, ma alla fine il ruolo è andato a Holmes Osborne, che ha avuto una parte anche negli altri film del regista, Southland Tales e The Box.

Durante le varie interviste, Richard Kelly ricorda sempre le incredibili difficoltà che incontrò per fare distribuire il film. Nell'ambiente non si sapeva come classificare questa pellicola che mescola toni e generi, e si riteneva rischioso distribuirlo. Il film stava per debuttare sul canale televisivo via cavo Starz quando la Newmarket Films decise di farlo uscire nelle sale.

Donnie Darko è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.