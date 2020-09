Donnie Brasco: stasera su La7 il film con Johnny Depp e Al Pacino

Stasera su La7, all'interno della puntata di Atlantide intitolata Mafia Inside, andrà in onda Donnie Brasco, il gangster movie diretto nel 1997 da Mike Newell, regista di film decisamente più leggeri come Quattro matrimoni e un funerale o Harry Potter e il calice di fuoco.

Joe Pistone (Johnny Depp), agente del FBI si infiltra in un'organizzazione mafiosa di Little Italy come Donnie Brasco, ricettatore di gioielli, e conquista la fiducia di Lefty (Al Pacino), anziano mafioso e soldato semplice del crimine. Tra i due nasce un'amicizia, fatta di rispetto e di stima ma anche di affinità caratteriali. Un'amicizia impossibile, destinata a una tragica fine.

Nella stessa serata verrà poi trasmesso il documentario, diretto da Mark Franchetti e Andrew Meier, Our Godfather - La vera storia di Tommaso Buscetta.