Donald Trump contro l'Oscar a Parasite: "Ridateci Via col vento"

Donald Trump si scaglia contro Parasite e la vittoria del film agli Oscar: lo ha fatto in occasione di un rally in Colorado, dove ha tenuto un discorso in pubblico sulle scelte dell'Academy di quest'anno e i rapporti con la Corea del Sud.

Vivien Leigh disperata in una scena del film Via col vento (1939)

"Quanto hanno fatto male quest'anno gli Academy Awards?" - ha chiesto alla folla, che non ha esitato a fischiarlo - "Avete visto?" "Il vincitore è..." ha proseguito Donald Trump imitando la formula con la quale si annunciano i premi durante la notte degli Oscar - "...un film dalla Corea del Sud! Che diavolo gli ha preso? Abbiamo già abbastanza problemi con la Corea del Sud per via del commercio, e gli danno anche il premio per il Miglior film dell'anno?" e poi la stoccata finale: "Era un bel film? Non lo so. Ridateci Via col vento, per favore"

"Con tanti bei film... il vincitore è dalla Corea del Sud!" - ha proseguito il Presidente degli USA - "Pensavo che fosse il miglior film straniero, giusto? Miglior film straniero. È già successo altre volte?" - ha chiesto infine Donald Trump, ignaro del fatto che Parasite ha fatto la storia degli Oscar proprio perché è stato il primo film straniero a vincere la statuetta per il miglior film, oltre a vincere i premi per la sceneggiatura, la regia di Bong Joon-ho, e miglior film straniero.

Parasite: Sun-kyun Lee, Yeo-Jeong Cho in una scena

Neon, che distribuisce Parasite negli USA, ha replicato alle parole di Donald Trump con un post al vetriolo: "È comprensibile, non sa leggere" suggerendo che il Presidente abbia avuto difficoltà con i sottotitoli. Neon ha poi chiuso il post con l'hashtag #Bong2020 proponendo come candidato alle imminenti presidenziali proprio il regista del "film dalla Corea del Sud"

A margine del suo discorso sul cinema, Donald Trump ha tirato una frecciatina anche a Brad Pitt, che aveva sostenuto il suo impeachment, definendolo "un saputello".