Donald Trump contro Brad Pitt: "È un saputello”

Donald Trump contro Hollywood: prima deride gli Oscar di Parasite, poi attacca Brad Pitt, vincitore dell'Oscar come Miglior Attore non Protagonista, che durante il discorso di ringraziamento ha detto la sua sull'impeachment mancato del Presidente USA.

Donald Trump non ha aspettato molto per attaccare pubblicamente l'attore durante una manifestazione a Colorado Spring, affermando di non essere mai stato un suo fan e che per lui Brad Pitt è solo un saputello:"Non sono mai stato un suo fan, si è alzato e ha fatto una piccola dichiarazione da saputello, è solo un piccolo saputello" Nella stessa occasione, Donald Trump ha criticato gli Oscar a Parasite, meravigliandosi che l'Academy abbia dato il premio ad un film sudcoreano.

Durante il suo discorso, infatti, Brad Pitt ha pensato di dire la sua su questa questione politica, in particolare sul mancato impeachment del Presidente Trump, facendo riferimento all'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, la cui testimonianza è stata bloccata: "Mi hanno detto che ho solo 45 secondi qui - ha detto l'attore - che è 45 secondi in più di quanto il Senato abbia concesso a John Bolton questa settimana. Forse Quentin Tarantino ci farà su un film, perché alla fine, gli adulti fanno la cosa giusta"

Parole forti che hanno colpito sul vivo Donald Trump che, come ha dimostrato ampiamente, non ha peli sulla lingua e ha sempre una parola pronta per ogni critica.