Brad Pitt: "I giovani attori si fanno incastrare nei franchise di supereroi. Il mio consiglio? Non fatelo!"

L'affascinante divo non si tira indietro quando c'è da fornire consigli ai suoi colleghi più giovani, che mette in guardia dal pericolo di rimanere 'ingabbiati' in un franchise.

Dall'alto dei suoi 61 anni, Brad Pitt può permettersi di fornire consigli non richiesti alle nuove generazioni di attori. Mentre la sua nuova fatica, l'adrenalinico F1, macina incassi al box office, l'attore incita i giovani colleghi a non farsi incastrare da franchise e film di supereroi nel corso del podcast New Heights.

Nel film, Pitt interpreta Sonny Hayes, attempato pilota di corse in pensione da tempo che torna a gareggiare per addestrare una recluta giovane e talentuosa, ma ribelle. La star di Fight Club ha scherzato spiegando di essersi preparato per il ruolo facendo scorta di "un sacco di battute da vecchietti".

l'attore si è poi concentrato sui colleghi più giovani, confessando: "Mi piace guardare cosa ci riservano le nuove generazioni. Vedere cosa devono affrontare e anche il modo in cui affrontano le situazioni. Sento che si divertono di più. Noi eravamo un po' più rigidi e dovevamo concentrarci sulla recitazione. Ma non ci svendevamo. Oggi invece c'è questa idea del 'Ehi amico, possiamo essere artisti in molti ambiti diversi. E quindi facciamolo e divertiamoci'".

Brad Pitt insieme al collega di F1 Damson Idris

Brad Pitt è critico sul presente

Dopo aver lodato l'approccio dei colleghi più giovani al mestiere della recitazione, per Brad Pitt arriva il momento di analizzare la situazione con occhio critico.

"I giovani si lasciano incastrare in questioni come: 'Devono avere un franchise o un supereroe o qualcosa del genere', e io continuo a ripetergli 'Non fatelo. Non fatelo. Moriranno'", ha detto il premio Oscar.

Va detto che, se si guarda la sua carriera, il divo è stato sufficientemente oculato da evitare per lo più ruoli ripetitivi. L'unico franchise a cui ha partecipato è la trilogia di Ocean di Steven Soderbergh, dove ha recitato al fianco di George Clooney, Matt Damon e Julia Roberts. L'unica sua partecipazione a un cinecomic è stato il cameo in Deadpool 2 nel 2018. Pur avendo aderito talvolta anche a progetti qualitativamente discutibili, il divo non si è mai "svenduto" e probabilmente questo è uno dei segreti del suo inossidabile successo. Per saprne di più sulla sua ultima fatica, potete leggere la nostra recensione di F1.