Don Matteo 14 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la nuova stagione con Raoul Bova

Raoul Bova torna da stasera nei panni di don Massimo per Don Matteo 14, nuova stagione della serie di Rai 1: ecco la trama, il cast e per quante settimane ci faranno compagnia le indagini del parroco più affascinante della TV.

Don Matteo 14 si è fatto attendere qualche mese in più del solito ma il suo momento finalmente è arrivato: stasera su Rai 1, in prima serata, al termine di Affari Tuoi, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. Il pubblico ritroverà Raoul Bova, alla sua seconda stagione nei panni di don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto che, come il suo predecessore, ha la particolare abitudine di curiosare nelle indagini dei Carabinieri ogni volta che in città e dintorni succede qualcosa.

Don Matteo 14: la trama della prima puntata

La stagione precedente si era chiusa con un colpo di scena (la vera identità di don Massimo, che non è chi ha detto di essere) e la promessa di due matrimoni imminenti: quello di Anna e Marco e quello di Nino ed Elisa. Nessuno sa però che su Spoleto sta per abbattersi il ciclone Giulia. Chi è? La sorellastra di don Massimo, nata da una relazione extraconiugale del padre e poi adottata dalla madre. Il rapporto tra i due fratelli non è dei migliori, ancora segnato dalle difficoltà dell'infanza e dalle tensioni dell'infanzia.

Quando Giulia si rifà viva con don Massimo è per chiedere il suo aiuto, ma il parroco è stanco delle sue continue richieste e decide di negarsi. Sarà il destino a metterli ancora una volta in contatto quando Anna, sulla via della chiesa, trova una donna accasciata in strada e bisognosa di cure. Quella donna è proprio Giulia, che viene portata in ospedale in fin di vita. Cosa le è successo? L'indagine sul suo caso non solo fa ritardare il matrimonio di Anna e Marco, ma segna anche il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo capitano dei Carabinieri, Diego Martini.

Da quante puntate è composta la nuova stagione

Don Matteo 14 sarà insieme al pubblico di Rai 1 per 10 settimane. La nuova stagione della fortunata serie è dunque composta da 10 puntate lunghe circa 100 minuti ciascuna, che il primo canale RAI dovrebbe mandare in onda sempre di giovedì sera. Le avventure di don Massimo dovrebbero quindi concludersi, salvo cambi di programma per esigenze di palinsesto, giovedì 19 dicembre 2024.

La stagione 14 sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla trasmissione televisiva oppure on demand nei giorni successivi.

Il cast

Come già anticipato, Raoul Bova torna per il secondo anno consecutivo nei panni di don Massimo, che nel corso della stagione 13 aveva di fatto sostituito il don Matteo di Terence Hill come parroco di Spoleto, e come protagonista della serie. Accanto a lui ci sono però gli altri interpreti storici: Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta è Natalina, Francesco Scali è Pippo, Pamela Villoresi è Elisa. Nel corso di don Matteo 14 rivedremo anche Simone Montedoro, l'ex capitano Giulio Tommasi, che farà qualche capatina perchè sua figlia Martina (Roberta Volponi) è in vacanza dal nonno.

Don Matteo 14: chi sono le new entry? Tutti i nuovi personaggi della serie con Raoul Bova

Saluteranno il pubblico dello show dopo tre stagioni sia Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna Olivieri) sia Maurizio Lastrico (il PM Marco Nardi), che verranno sostituiti nelle loro funzioni dal nuovo capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, e dalla nuova PM Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger. Nella serie tornerà anche Giancarlo Magalli come vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.