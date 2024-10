Don Matteo 14: chi sono le new entry? Tutti i nuovi personaggi della serie con Raoul Bova

Tutto pronto per Don Matteo 14, che si prepara a tornare su Rai 1 a partire da domani con nuove storie, nuove indagini e tanti nuovi personaggi. Se la scorsa stagione aveva subito uno scossone con l'arrivo di don Massimo al posto di don Matteo, e l'ingresso nel cast di Raoul Bova al posto di Terence Hill (che per fortuna non ha avuto conseguenze negative sul piano degli ascolti, rimasti saldamente sopra i 5 milioni di spettatori a puntata), anche la nuova non sarà da meno.

I nuovi ingressi nel cast non soltanto porteranno nella serie nuove dinamiche, ma, in alcuni casi, ci permetteranno anche di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata di don Massimo, ancora piuttosto nebulosa. Già nella prima puntata, per esempio, faremo la conoscenza della sorella del nuovo parroco, colei che ritarderà di qualche giorno addirittura il matrimonio di Anna e Marco. E a proposito di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico: i due attori, nel corso della nuova stagione, si preparano così a salutare il pubblico a cui hanno fatto compagnia, con i personaggi del capitano Anna Olivieri e del PM Marco Nardi, per tre cicli di episodi.

Le new entry di Don Matteo

Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo. Tra i due non c'è un buon rapporto, non si parlano da anni. Un fatto sconvolgente ha segnato la storia della loro famiglia e Matteo (che abbiamo scoperto essere il vero nome di don Massimo, nel finale della stagione 13) non sembra avere la minima intenzione di perdonarla. Ora Giulia è in cerca di aiuto e Don Massimo dovrà accoglierla nella sua vita, anche se non sarà semplice. La strada per il perdono, infatti, è lunga e in salita.

Nella prima puntata sarà Anna a trovarla, priva di conoscenza, in una strada di Spoleto.

Eugenio Mastrandrea è Diego Martini, il nuovo capitano della Caserma dei Carabinieri di Spoleto, efficiente e inflessibile ex agente dei Servizi Segreti con una discreta mania del controllo. Diego è a Spoleto per riconquistare la PM Vittoria, sua ex fidanzata che nel frattempo sta per sposare Egidio, conosciuto da pochi mesi. Per ingraziarsi il nuovo Capitano, il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) cercherà di aiutarlo a riconquistare la PM ma le conseguenze saranno imprevedibili.

Diego Martini (Eugenio Mastrandrea, nella foto) sostituisce Anna Olivieri come capitano dei Carabinieri

Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi, la nuova PM, ambiziosa e indipendente. È arrivata a Spoleto con l'intento di iniziare una nuova vita e far decollare la sua carriera. Non si sarebbe mai aspettata, però, di incontrare in città il suo ex fidanzato, Diego Martini, nuovo capitano dei Carabinieri di Spoleto.

I due sono stati insieme per sette anni, durante i quali - secondo Vittoria - non hanno costruito niente di solido perché Diego, già riservato per natura, non ha mai condiviso nulla con lei. Diego tornerà alla carica, cercando di riconquistare Vittoria, ma nel frattempo lei ha trovato l'amore: Egidio Spaccapietra.

