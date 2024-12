Don Matteo 14, anticipazioni settima puntata, stasera su Rai 1: arriva la mamma famosa del Capitano Martini

Nella settima puntata di Don Matteo 14, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, ci sarà una special guest nei panni dell'esuberante mamma del Capitano Martini: ecco di chi si tratta.

Ancora un giovedì in compagnia di Don Matteo 14, la fiction che torna, stasera su Rai 1 alle 21:30, con la sua settima puntata stagionale. E che non sembra risentire nè degli anni, nè dei necessari cambi nel cast: la scorsa settimana ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di spettatori grazie alle scorribande in TV del Maresciallo Cecchini.

Anticipazioni Don Matteo giovedì 5 dicembre 2024

Un ciclone sta per abbattersi, nuovamente, nella vita del Capitano Martini: sua madre! Fiamma Durante, questo il nome della nonna, attrice di una certa fama, ha sempre avuto con suo figlio un rapporto assai conflittuale. Con due caratteri estremamente diversi, l'esuberanza materna ha sempre creato un certo imbarazzo al nostro bel Capitano. Sarà forse anche per questo che è diventato un uomo piuttosto rigido?

Impossibilitato a chiedere aiuto alla sua ex, Diego dovrà rivolgersi all'unica persona, che conosca a Spoleto, in grado di gestire l'ingombrante madre: Giulia. Cosa che favorirà, inevitabilmente, un ulteriore avvicinamento tra i due.

Lei nel frattempo è sempre alle prese con la signora a cui sta offrendo assistenza. Respinta dalla sua freddezza, Giulia vorrebbe rinunciare all'incarico, ma don Massimo la spinge a riflettere e a perseverare.

Nei panni di Fiamma Durante c'è un volto assai noto di grande e piccolo schermo: è l'attrice napoletana Tosca D'Aquino. Diplomata all'Accademia Silvio D'Amico di Roma, dopo aver mosso i primi passi in teatro, si è fatta conoscere con i personaggi che ha interpretato nei primi due film di Leonardo Pieraccioni, I laureati e Il ciclone. Conduttrice, concorrente (in Notti sul ghiaccio e Bake Off Italia - Celebrity Edition) e giurata, in TV ha trovato anche alcuni dei suoi ruoli migliori, come Ottavia Calabrese ne I bastardi di Pizzofalcone.

La stagione 14 di Don Matteo, composta in totale da 10 puntate, è disponibile per la visione anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, su RaiPlay. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili tutte le altre stagione della serie tv, una delle nostre produzioni più vendute all'estero.