Don Matteo 14, anticipazioni ottava puntata, stasera su Rai 1: un test di gravidanza agita Cecchini

Per l'ottava puntata, in onda stasera su Rai 1, Don Matteo 14 regala al suo pubblico un ritorno importante ma getta nel panico il povero maresciallo Cecchini: ecco tutte le anticipazioni.

Don Matteo 14, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, subito dopo Affai Tuoi, con l'ottava puntata, si prepara a un atteso ritorno. Se la scorsa settimana la fiction con Raoul Bova aveva dato il benevnuto a Fiamma Durante, la mamma del capitano Martini, interpretata da Tosca D'Aquino, a breve il pubblico "riabbraccerà" un amato personaggio.

Anticipazioni Don Matteo 12 dicembre 2024

Martina è particolarmente nervosa ed evasiva da giorni, e il suo comportamento non è certo sfuggito al nonno, il maresciallo Cecchini, che decide di indagare. La prima ipotesi è che la ragazza possa avere una storia con qualcuno che non sarebbe ben visto dalla famiglia? A scatenare la sua preoccupazione però è un dettaglio trovato nel bagno di casa: un test di gravidanza! L'ansia ormai fuori controllo spinge Cecchini a pedinare la nipote.

L'inquietudine del povero maresciallo aumenta quando scopre che, con pochissimo preavviso, il colonnello Tommasi (Simone Montedoro), padre di Alice, sta arrivando a Spoleto. Desideroso di risolvere il giallo prima dell'arrivo del genero, Cecchini commette una serie di errori che rischiano di minare la "segretezza" dell'operazione.

Martina nasconde in effetti un segreto dolcissimo, ma è qualcosa che suo nonno non immagina neppure.

Nel frattempo, mentre Giulia è sempre più consapevole dei suoi sentimenti per Diego, lui aspetta invece il momento giusto per dichiararsi alla donna che ama.

Vittoria, dal canto suo, sta attraversando una crisi profonda. La relazione con Egidio è in un momento di stallo e lei non può non interrogarsi sul loro futuro insieme.

Dopo una discussione particolarmente difficile, la donna cerca conforto nelle parole di Don Massimo. Sarà proprio il parroco a guidarla verso una riflessione molto profonda rispetto ai suoi sentimenti, sia verso Egidio che verso Diego.