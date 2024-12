Don Matteo 14, le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1: Diego sceglierà Giulia o Vittoria?

In una settimana che l'ha visto presente con un doppio appuntamento, Don Matteo 14 termina la sua corsa. Stasera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda l'ultima puntata della stagione, che forse ci svelerà anche la scelta sentimentale di Diego, ma che ci lascerà anche a bocca aperta per un colpo di scena finale.

Anticipazioni Don Matteo del 19 dicembre 2024

In vista della domenica della Palme, don Massimo pensa a un modo per coinvolgere nelle celebrazioni tutta la comunità di Spoleto, anche coloro che vivono più ai margini. Riesce a ottenere, quindi, un permesso speciale per i detenuti del carcere cittadino.

Il maresciallo Cecchini, dal canto suo, decide di imbarcarsi in una nuova avventura creativa: diventa il regista di uno spettacolo teatrale sulla vita di Gesù. Sembra avere un po' di problemi a prendere delle decisioni, soprattutto in fase di casting. Fino a quando, ispirato dal gesto di don Massimo, non capisce che la cosa giusta da fare è una sola: coinvolgere i detenuti nello spettacolo.

Nel frattempo c'è qualcuno che deve risolvere i suoi affari di cuore: è Diego, che nella scorsa puntata, dopo aver quasi baciato Giulia, è poi corso da Vittoria e le ha chiesto tutto d'un fiato di sposarlo.

Scoperto tutto, la sorella di don Massimo, arrabbiata, decide comunque di confessare il suo amore al capitano.

Giulia a questo punto non sa che fare: accettare il rifiuto o insistere? Mentre Cecchini continua a tessere le sue trame, perchè è convinto che i due siano anime gemelle, lei decide di parlare con il fratello. Don Massimo non può spingerla tra le braccia di un uomo che sembra amare un'altra, ma può ricordarle che, proprio grazie alla tenacia di lei, il loro rapporto fraterno è rinato e brilla ora di nuova luce.

Il parroco ha anche un altro problema, però, che riguarda proprio Giulia: ha scoperto che sua madre, Adele, ha deciso di andare a morire in una clinica in Svizzera perchè gravemente malata. Lui dovrà capire come dirlo alla sorella.

Don Massimo, però, dovrà anzitutto provare a salvarsi da un attentato! La sua motocicletta salta in aria proprio mentre lui sta per salire in sella. Chi ha deciso di farlo fuori?