Don Matteo 13, da stasera su Rai1 l'ultima stagione con Terence Hill: trama della prima puntata

Terence Hill torna a vestire i panni del sacerdote più famoso della TV per Don Matteo 13, al via stasera su Rai1 alle 21:25. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone, la nuova stagione farà compagnia al pubblico per 10 serate.

Sarà una stagione ricca di novità, innanzitutto l'entrata in scena di don Massimo, interpretato da Raoul Bova, in arrivo più avanti, quando Terence Hill gli passerà idealmente il testimone.

La trama della prima puntata ci riporta a Spoleto, dove sono in corso i preparativi per celebrare i quarant'anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea.

Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici...o forse no? Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo...

Sono passati venti anni e oltre duecentocinquanta puntate dal primo episodio e la fiction Don Matteo ha raccontato uno spaccato dell'Italia, dai problemi degli adolescenti, al loro rapporto con i genitori, al mondo degli adulti in generale, dando sempre una chiave per affrontare frontalmente la vita, ma sempre in modo positivo ed equilibrato. Così come accade in questa nuova stagione, in cui don Matteo accoglie in canonica Federico, un diciassettenne con un difficile passato alle spalle: abbandonato da sua madre, tutto quello che vuole è prendersi cura di suo fratello Clementino, un neonato di pochi mesi. Grazie all'incontro con don Matteo, ma anche a Greta, una sua compagna di classe con alle spalle un'infanzia complicata, questo ragazzone burbero e irascibile imparerà a gestire le sue emozioni e a sperare nei miracoli.