Don Matteo 12: trama della terza puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata, che sarà la solita boccata d'aria fresca per gli ascolti, in un inizio d'anno, in casa RAI, piuttosto complesso, tra concorrenti agguerritissimi, caos nomine e polemiche che si sono già abbattute su un Sanremo 2020 che si prospetta infuocato.

La trama del terzo episodio anticipa una gradita sorpresa per tutti i numerosi fan della fiction: in occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

Guest star della puntata sarà Simona Cavallari.

Grande ritorno del Capitano Tommasi!

Don Matteo 12, assicurano gli addetti ai lavori, sarà un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritti come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiranno il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri vista la scorsa settimana, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal, Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.

Don Matteo 12 va in onda il giovedì sera su Rai1, per 10 settimane, ed è contemporaneamente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile seguire gli episodi anche in replica, nella sezione RePlay o in quella appositamente dedicata alla fiction.