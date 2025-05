Ascolti TV giovedì 22 maggio 2025: Don Matteo (in replica) batte la prima serata inedita di Avanti un Altro

Nella serata di giovedì 22 maggio 2025 è bastata una replica per riportare Don Matteo sul gradino più alto del podio degli ascolti TV. La fiction di Rai 1, in replica, ha infatti superato la prima puntata speciale in prima serata di Avanti un Altro con Paolo Bonolis su Canale 5, confermando l'affetto intramontabile del pubblico per il prete-detective più amato della TV italiana. Il debutto serale del quiz Mediaset, nonostante l'attesa, non è riuscito a scalfire la supremazia di Rai 1.

Vediamo nel dettaglio i numeri della prima serata delle due reti ammiraglie

Rai 1 con la replica di Don Matteo 13 ha conquistato 2.500.000 spettatori pari al 16% di share, risultando il programma più visto della serata.

Canale 5 con la prima puntata inedita di Avanti un Altro in prima serata si ferma a 2.181.000 spettatori con il 13.6%, un risultato discreto ma inferiore alle aspettative.

Le altre generaliste

Rai 2 con John Wick 3 - Parabellum raccoglie 754.000 spettatori pari al 4.8%.

Italia 1 propone Bloodshot che coinvolge 835.000 spettatori con il 5.2%.

Rai 3 con Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il talk show di Piero Chiambretti, intrattiene 739.000 spettatori (5%).

Rete4 con Dritto e Rovescio ottiene un buon risultato con 1.076.000 spettatori pari all'8.5% di share.

La7 con Piazzapulita raggiunge 885.000 spettatori e il 6.9%, confermandosi punto di riferimento per l'approfondimento politico.

TV8 con Cucine da Incubo totalizza 379.000 spettatori (2.5%).

con Cucine da Incubo totalizza (2.5%). Nove con Comedy Match registra 550.000 spettatori con il 3.3% di share.

Anche se i dati complessivi della serata non mostrano picchi clamorosi, il dato più sorprendente è quello di Rai 1: Don Matteo, pur non essendo una novità, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario potere aggregativo. Una lezione anche per i grandi format del presente.