Diletta Leotta sarà al fianco di Raoul Bova nella nuova stagione di Don Matteo: le indiscrezioni

Diletta Leotta non si ferma più. Dopo lo sport, la radio, il podcast e i reality della TV generalista, eccola pronta per una nuova avventura: recitare nella quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction campione d'ascolti di Rai 1 con Raoul Bova nei panni del prete più amato del piccolo schermo. A lanciare lo scoop è Vanity Fair, confermato da Santo Pirrotta. La Leotta, secondo i beninformati, apparirà almeno in un episodio, ma il suo ruolo è ancora top secret.

Diletta attrice (di nuovo): un ritorno sul set dopo i film romantici e i cinepanettoni

Diletta Leotta in Chi ha incastrato Babbo Natale?

Non è la prima volta che Diletta ci prova con la recitazione. Dopo 7 ore per farti innamorare e Chi ha incastrato Babbo Natale?, però, sembrava aver archiviato la carriera da attrice per dedicarsi completamente al suo ruolo di giornalista televisiva.

E invece, eccola di nuovo in gioco. In Don Matteo potrebbe interpretare una giornalista, una turista misteriosa o magari una nuova fiamma per qualcuno della caserma, chissà. Di certo, come scrive Pirrotta, "una bionda è pronta a travolgere Don Matteo". E il pubblico si divide: c'è chi applaude alla sua versatilità e chi storce il naso.

Diletta regina multitasking: tra podcast, famiglia e (tanti) riflettori

Diletta Leotta

Nel frattempo, la vita di Diletta continua tra un microfono e l'altro. A Radio 105 la ascoltiamo ogni giorno in 105 Take Away, mentre il podcast Mamma Dilettante colleziona ascolti e like. Intanto su DAZN resta uno dei volti di punta, anche se in molti avevano ipotizzato un suo addio. Sul piano personale, tutto sembra procedere a gonfie vele: le vacanze a Ibiza con Loris Karius hanno messo a tacere i rumors di crisi e la piccola Aria, nata il suo stesso giorno, è la gioia di casa.

Quando vedremo Diletta in Don Matteo 15?

Don Matteo

Le riprese sono partite il 9 giugno tra Formello e Spoleto, mentre la messa in onda è prevista per la primavera 2026. Raoul Bova, Nino Frassica e tutto il cast storico di Don Matteo è confermato. A loro si aggiunge ora anche Diletta Leotta - anche se manca ancora la sua conferma definitiva - per una comparsata di lusso che farà sicuramente parlare. Sarà solo una parentesi o il primo passo per una vera carriera da attrice?