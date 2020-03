Don Matteo 12: la trama della settima puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la settima puntata, eccezionalmente di martedì sera in quanto nello slot della prima serata di giovedì 5 marzo dovrà lasciar spazio alla partita di coppa Italia Napoli-Inter.

É carica di mistero la trama del settimo episodio: Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell'arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un'amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.

Don Matteo 12 è un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritte come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiscono il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci nella puntata di stasera, Antonio Catania, Stefano Dionisi.