Don Matteo 12: trama della prima puntata, stasera su Rai1

A 20 anni dalla prima messa in onda, Terence Hill torna in Don Matteo 12, la nuova stagione che debutta stasera su Rai1 alle 21:25 con una guest star come Fabio Rovazzi e la prima puntata: la trama.

Don Matteo 12 debutta stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata, a 20 anni dalla sua prima messa in onda. E lo fa con una stagione profondamente rinnovata nel format e con l'amato protagonista di sempre: Terence Hill nei panni di Don Matteo.

La trama del primo episodio ci riporta dove la stagione precedente ci aveva lasciati: Anna e Marco sono alle prese con l'organizzazione del loro matrimonio, ma intanto Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla folle ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate a degli origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo?

Guest star dell'episodio sarà Fabio Rovazzi!

Don Matteo 12, assicurano gli addetti ai lavori, sarà un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritti come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiranno il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal, Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.

Don Matteo 12 andrà in onda il giovedì sera su Rai1 per 10 settimane e sarà contemporaneamente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile seguire gli episodi anche in replica, nella sezione RePlay o in quella appositamente dedicata alla fiction.