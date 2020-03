Don Matteo 12: la trama dell'ottava puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ottava puntata, che va in onda eccezionalmente a due giorni di distanza dalla precedente, visto il rinvio della partita di Coppa Italia, Napoli-Inter, deciso dal prefetto di Napoli per l'emergenza Coronavirus.

La trama dell'ottavo episodio anticipa il ritrovamento di una donna in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L'accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una "piccola bugia" è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa "don Nino". Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale: cosa sceglierà di fare il nostro Capitano?

Don Matteo 12 è un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritte come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiscono il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.