Don Matteo 12: la trama della nona puntata, stasera su Rai1

Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la nona puntata, la penultima di questa stagione che, stando ai piani della RAI, sarebbe dovuta essere l'ultima in compagnia del parroco interpretato da Terence Hill, ma, visti gli ascolti record, potrebbe essere solo l'ennesima tappa di un cammino ancora lungo.

La trama del penultimo episodio anticipa che il parroco ciclista è ancora una volta alle prese con un caso da risolvere che vede coinvolta una giovane donna vittima di un tentato femminicidio. Intanto Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno il Capitano Anna Olivieri, il PM e il cane Patatino. Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito. Il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto, potrebbe separarli per sempre.

Don Matteo 12 è un viaggio nella società di oggi. La stagione si compone di 10 puntate che vengono descritte come dieci film con una forte unità tematica, incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Al centro della narrazione sempre Don Matteo (Terence Hill), la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto che mescola risate ed emozioni. Tante le guest star che arricchiscono il cast di volti già noti: Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simone Montedoro, Giorgia Surina, Nadir Caselli, Simona Cavallari, Paolo De Vita (ep. 4), The Jackal (ep. 6), Elena Sofia Ricci, Antonio Catania, Stefano Dionisi.