The Jackal e il correttore automatico: che dramma da papà a Papa!

Basta un errore del correttore automatico a far piombare i The Jackal direttamente in The New Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino in arrivo su Sky il 10 gennaio.

Cosa ci fanno i The Jackal in The New Pope? Misteri di un correttore automatico che si diverte a cambiare la vita delle persone comuni spargendo qua e là errori di testo nelle chat come fossero miracoli assolutamente non richiesti.

Così in un attimo Fabio, futuro papà, si è trovato catapultato nelle stanze vaticane in attesa di essere ufficializzato come nuovo Papa, salutato da Ciro, assistente in tunica, ma soprattutto dal Cardinale Angelo Voiello e dalla scottante verità sulla sua vocazione. Il personaggio interpretato da Silvio Orlando in The Young Pope, che tornerà in The New Pope, si è detto infatti un'altra vittima degli scherzi che il destino a volte fa quando si traveste da correttore automatico: quando la richiesta di un costume da Carnevale è diventata un abito da Cardinale, la sua vita ha subito un drastico cambio di rotta.

Così la prima omelia del nuovo Papa Fabio non ha potuto che concentrarsi sul tema del perdono: quello da accordare a quei programmatori che hanno aggiunto l'opzione per cancellare i messaggi ma non hanno mai pensato di rendere possibile semplicemente delle piccole modifiche per evitare che un futuro papà si ritrovi a guidare milioni di fedeli nel mondo.

The New Pope, scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie tv diretta dal regista Premio Oscar ad essere ambientata in Vaticano. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

I 9 episodi di The New Pope saranno visibili su Sky Atlantic a partire dal 10 gennaio.