Don Matteo 12 e Breaking Bad, Frassica annuncia grandi novità

Don Matteo 12 arriverà sugli schermi nel 2020 e Nino Frassica ha condiviso due divertenti post in cui annuncia grandi novità, citando due cult del piccolo e grande schermo come Breaking Bad e Forrest Gump.

L'attore Nino Frassica, sulla sua pagina ufficiale Facebook, ha semplicemente scritto che sono in arrivo grandi novità nella nuova stagione di Don Matteo pubblicando due post creati con le immagini di Breaking Bad e del film Forrest Gump con star Tom Hanks, ovviamente modificate con la presenza dell'ormai iconico prete detective.

Le riprese della nuova stagione sono attualmente in corso e da lunedì il cast e la troupe saranno impegnati sul set nella città di Spoleto. Le riprese dureranno cinque settimane, rimanendo quindi in città fino al primo weekend di novembre. La location è stata utilizzata dalla fiction fin dal 2013 in occasioni delle puntate che hanno debuttato su Rai l'anno successivo.

La dodicesima stagione della fiction è diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco). Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell'amato ruolo del Maresciallo Cecchini, e a Maria Chiara Giannetta che, per il secondo anno consecutivo, interpreta il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri.

La serie più longeva targata Lux Vide, compie nel 2020 vent'anni ma non smette di rinnovarsi: new entry ancora top secret arricchiranno il già notevole cast e, una nuova formula di racconto, che prevede una narrazione lineare suddivisa in 10 episodi da 100 minuti. La splendida cornice della città di Spoleto si conferma nuovamente teatro delle avventure del prete investigatore che, negli anni, ha saputo tenere incollati, davanti alla tv, milioni di spettatori.

Appuntamento nel 2020 per Don Matteo in prima serata su Rai 1!