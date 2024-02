Dominic Sessa di The Holdovers ha già trovato il suo prossimo progetto

Dominic Sessa non avrà vinto il premio BAFTA come attore non protagonista domenica sera - andato a Robert Downey Jr. di Oppenheimer - ma ha ottenuto il suo primo ruolo dopo il suo esordio sul grande schermo in The Holdovers - Lezioni di vita.

Sessa reciterà al fianco di Rose Byrne nel film drammatico Tow della regista Stephanie Laing. La notizia è stata confermata da diverse fonti durante il weekend dei BAFTA Awards.

Bryne interpreterà Amanda Ogle, una senzatetto che dormiva nella sua Toyota Camry del 1991 e che ha intrapreso una battaglia legale di 369 giorni contro una società di rimorchio che le aveva sequestrato l'auto dopo il furto. Il carro attrezzi aveva chiesto 21.634 dollari per restituirle l'auto. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Sessa all'interno della storia.

La sceneggiatura originale del film è scritta da Jonathan Keasey, Brant Boivin e Annie Weismann.

La stagione dei premi di The Holdovers

The Holdovers - Lezioni di vita ha partecipato ai BAFTA con sette nomination, vincendone due, che sono andate a Susan Shopmaker per il casting e a Da'Vine Joy Randolph per la miglior attrice non protagonista, che con tutta probabilità si porterà a casa anche l'Oscar nella medesima categoria.

Barak Obama svela i suoi film preferiti del 2023, da Il mondo dietro di te a Oppenheimer e The Holdovers

Il film è candidato a cinque premi Oscar, tra cui miglior film, montaggio e sceneggiatura originale, oltre a Giamatti come miglior attore e Randolph come attrice non protagonista.