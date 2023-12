Barak Obama svela i suoi film preferiti del 2023, da Il mondo dietro di te a Oppenheimer e The Holdovers

Come da tradizione, l'ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha stilato la classifica dei suoi film preferiti del 2023. Classifica in cui spiccano titolo quali Oppenheimer, The Holdovers e l'europeo Anatomia di una caduta.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Riguardo al Barbenheimer, Obama ha preso una posizione netta inserendo tra i suoi film preferiti Oppenheimer e non Barbie. Nel post in cui ha svelato le sue preferenze, inoltre, Obama ha commentato anche gli scioperi di Hollywood che hanno paralizzato per mesi l'industria americana esprimendo il suo sostegno. In precedenza aveva accolto con ottimismo i nuoci accordi che "riconoscevano il valore e il lavoro di attori e sceneggiatori".

"All'inizio di quest'anno, sceneggiatori e attori hanno scioperato per chiedere migliori condizioni di lavoro e tutele. Ha portato a importanti cambiamenti che trasformeranno il settore in meglio", ha twittato Obama. "Ecco alcuni film che riflettono il loro duro lavoro nell'ultimo anno."

Il mondo dietro di te: cosa simboleggiano i cervi?

I gusti di Barak Obama

Nell'olimpo dell'annata cinematografica di Obama che si sta per concludere svettano il biopic Rustin, l'apocalittico Il mondo dietro di te, e la commedia American Symphony. Tutti e tre i film sono prodotti dalla compagnia fondata insieme alla moglie Michelle nel 2018, la Higher Ground. Obama stesso ha riconosciuto il conflitto di interessi nel post, scrivendo: "Sono di parte poiché questi film sono stati prodotti da Higher Ground, ma in realtà sono tre dei migliori film che ho visto quest'anno".

Al di là dei tre titoli più amati, Obama ha citato altri dieci film che svettano tra i suoi preferiti. Oltre a Oppenheimer, la lista include The Holdovers, Blackberry, American Fiction, Anatomia di una caduta, Monster, Past Lives, Air, Polite Society e A Thousand and One.