Domina: a Roma le riprese della serie Sky con Kasia Smutniak, Liam Cunningham e Isabella Rossellini

Sono in corso a Roma le riprese di Domina, nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak, Liam Cunningham e Isabella Rossellini. Al centro del plot le lotte per il potere nell'antica Roma da una prospettiva diversa, quella delle donne.

È questa l'ambizione della nuova serie Sky Original, Domina, prodotta da Fifty Fathoms (Fortitude) e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service. Un dramma epico e un racconto attualissimo, nei 10 episodi che seguono la vita e la straordinaria ascesa di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo. Le riprese sono in corso presso i Cinecittà Studios di Roma.

A interpretare la protagonista Livia Drusilla sarà Kasia Smutniak, insieme a un grande cast internazionale che vanta la presenza di Liam Cunningham nel ruolo di Livio, il padre di Livia, Matthew McNulty nei panni del futuro imperatore Gaio, Christine Bottomley è Scribonia, Colette Tchantcho è Antigone, Ben Batt è Agrippa, Enzo Cilenti (Free Fire) è Tiberio Nero, mentre Claire Forlani interpreta Ottavia. Insieme a loro, anche la partecipazione di Isabella Rossellini nel ruolo di Balbina. La serie è stata ideata e scritta da Simon Burke e alla guida di un gruppo di registi c'è l'acclamata regista australiana Claire McCarthy.

Nel cast tecnico figurano, inoltre, grandi eccellenze italiane di rilievo internazionale, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci che curerà i costumi della serie, Luca Tranchino (a cui è affidato il production design, Katia Sisto al make up e Claudia Catini all'hair design.

Ecco la sinossi di Domina: La storia segue il viaggio e l'ascesa di Livia, da una ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Livia e le altre donne si fanno strada in una società pericolosa e brutale, in cui dominano strategie, cospirazioni, seduzioni e delitti. Una saga familiare viscerale e autentica, fondata sull'accuratezza storica e capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi.

Kasia Smutniak ha dichiarato: "Sono molto felice ed emozionata di avere la possibilità di interpretare un personaggio così complesso come Livia Drusilla. Una figura quasi invincibile, temuta e adorata allo stesso tempo, la prima a difendere i diritti delle donne. Una donna talmente forte da aver segnato le sorti dell'Impero Romano".

La serie sarà in esclusiva su Sky in Italia, nel Regno Unito, in Germania e in Spagna.