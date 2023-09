Domina 2, oggi su Sky e in streaming su Now: trama e cast dell'ultima puntata

Oggi 29 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now vanno in onda due nuovi episodi inediti di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak

Oggi 29 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now va in onda il finale di stagione con due puntate, la settima e l'ottava, di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak incentrata sulla dinastia giulio-claudia e sulla lotta di Drusilla, per il potere. Ecco le trame degli episodi di stasera ed il cast della seconda stagione.

Domina: una scena della seconda stagione, episodio 7

Domina trama

Siamo nel 19 a.C.: Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Livia è una donna che si farà strada in in una società pericolosa e brutale. La serie segue la sua ascesa, il suo viaggio e l suo cambiamento: da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola dopo l'assassinio di Giulio cesare, a personaggio più potente e influente di Roma.

Domina: una scena della seconda stagione, episodio 7

Trama degli episodi del 29 settembre

Episodio 7

Antonia e Antonina devono evitare un disastro al matrimonio della famiglia reale. Gaio, irritato e scioccato dal comportamento di Druso, diventa sospettoso delle sue motivazioni. Sulla via per il matrimonio reale, mentre i suoi nemici si riuniscono, Livia è costretta ad affrontare le conseguenze delle sue azioni passate e a compiere una scelta che potrebbe costarle la vita.

Domina: una scena della seconda stagione, episodio 8

Episodio 8

La famiglia è fuori controllo. Per salvaguardare la propria posizione e quella dei figli, Livia si appresta a fare pulizia e ristabilire l'ordine, con conseguenze mortali. I piani di Druso di disobbedire a Gaio hanno un impatto devastante sulla famiglia. Livia apprende la verità su Gaio e si trova davanti ad una scelta impossibile.

Domina: una scena della seconda stagione, episodio 8

